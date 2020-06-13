شكرا لقرائتكم خبر عن علاج 6 آلاف مريض بمخيم الزعتري والان نبدء بالتفاصيل

راجع عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي، 6،437 مريضا من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن، إضافة إلى صرف الدواء اللازم لهم.

وتنوعت الحالات الطبية للمرضى، واستقبلت عيادات الطب العام 2،460 مريضا، وعيادات الأطفال 691 مريضا، وقسم الطوارئ 221 مريضا، وراجع 132 مريضا عيادتي الأسنان. كما جرى استقبال 445 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن.

وبلغ عدد مراجعي عيادة الباطنية 159 مراجعا و98 حالة تم التعامل معها ضمن عيادات الأنف والأذن والحنجرة، وراجع عيادة اللقاحات 172 حالة، و1،727 حالة، ضمن مشروع مكافحة الأمراض السارية، وتعاملت عيادات التغذية والرعاية الصحية مع 95 حالة، وتم إجراء 81 صورة إشعاعية لـ 49 مريضا، و481 تحليلا مخبريا لـ 188 مريضا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي قدمت للصيدلية 2،065 وصفة طبية.