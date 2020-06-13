شكرا لقرائتكم خبر عن 155 مشروعا لـ«TCB» بمناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

واصلت «TBC» الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة الذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم العمل في عدد من مناطق المملكة على المشروعات المسندة إليها من قِبَل الوزارة خلال الفترة الماضية، حتى لا تتأثر وتيرة الإنجاز، مع التزام الإجراءات الاحترازية في مواقع العمل.

واستأنفت الشركة العمل على 64 مشروعًا من مشاريع المبادرات، شملت 27 مشروع روضة أطفال، و37 مشروعًا للطفولة المبكرة. وتمكّنت من استمرار أعمال ترميم وتأهيل 21 مشروعًا، 4 مشاريع منها في منطقة جازان، ومشروعان في مكة المكرمة، و9 مشاريع في منطقة المدينة المنورة، و4 مشاريع في محافظة جدة، ومشروعان في المنطقة الشرقية.

وتابعت TBC استمرار الأعمال الميدانية لإنشاء 70 مشروعًا، منها مشروعان في محافظة جدة، و17 مشروعًا في منطقة الرياض، و38 مشروعًا في محافظة صبيا، بالإضافة إلى 12 مشروعًا متعثرًا استمر العمل عليها في تلك الفترة.

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ووضعت الشركة خطة صارمة للإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وفق التدابير التي أعلنتها وزارة الصحة وراقبت الالتزام بها من قبل طواقهما، وأيضًا من قبل المقاولين الشركاء، في مواقع العمل.

وتقوم خطة الشركة الاحترازية المطبقة في مواقع العمل على أربعة اشتراطات؛ الفرز البصري لجميع العاملين في المشروع مع بداية يوم العمل، ويجرى قياس درجة الحرارة وتسجيلها في سجل يومي، وفي حال تجاوزها 37.8 درجة يُعزل العامل على الفور، وتبلّغ الجهات المختصة.

وتتضمن الخطة الاحترازية أيضًا الالتزام بترك مسافة آمنة لا تقل عن مترين بين العاملين، والالتزام بارتداء الواقيات واتباع إجراءات السلامة، والإبلاغ في حالة ظهور أعراض الإصابة المعروفة على أحد العمال أو الموظفين.