شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد 20 مخططا سكنيا بينبع والان نبدء بالتفاصيل

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة عددا من المخططات العشوائية بمحافظة ينبع بواقع 20 مخططا سكنيا بمساحة بلغت أكثر من 9 ملايين متر مربع وذلك وفقا لآلية اعتماد وتطوير المخططات السكنية التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لاعتماد المخططات بما يتوافق مع التطورات البيئية والاقتصادية بالمنطقة. وبينت الأمانة أن اعتماد المخططات العشوائية بمحافظة ينبع جاء في عدة أحياء سكنية مختلفة وهي «حي مشرفة، حي الورود، حي الجابرية، حي الريان، حي النزهة، حي المجد، حي الصفا، حي الزهور، حي ينبع البلد، حي الربوة، حي النسيم، حي الروضة»، وشملت المخططات المعتمدة على قطع أراض مخصصة للخدمات والمرافق العامة كالمساجد والجوامع ورياض الأطفال والمدارس بمختلف المراحل والحدائق العامة والأندية الصحية بما يتماشى مع احتياجات السكان في كل حي. وأشارت إلى تخصيص 69 موقعا للمدارس ورياض الأطفال و28 مسجدا وجامعا و32 حديقة عامة وملعبا و20 مرفقا عاما.

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