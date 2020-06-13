شكرا لقرائتكم خبر عن 2407 جوامع ومساجد بجازان تقيم صلاة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير فرع الوزارة في المنطقة أسامة مدخلي أنه قد تم تهيئة أكثر 1309 جوامع معتمدة، و816 مسجداً مسانداً لإقامة صلاة الجمعة في مختلف محافظات ومراكز المنطقة الأسبوع الماضي، وذلك لتخفيف الازدحام على الجوامع مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الوزارة، خاصة التباعد بين المصلين.
وأكد تطبيق جميع الاحترازات الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة مثل لبس الكمامات والتباعد بين المصلين مسافة مترين ولبس القفازات وإحضار كل مصل سجادته ومصحفه سواء إلكترونياً عبر هاتفه النقال أو ورقياً واستخدام المعقمات إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.
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