شكرا لقرائتكم خبر عن 2407 جوامع ومساجد بجازان تقيم صلاة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

استقبل أكثر 2407 جوامع ومساجد بمنطقة جازان والمحافظات والمراكز والقرى التابعة لها أمس، المصلين في صلاة الجمعة، بزيادة 189 مسجداً عن الجمعة الماضية، وسط جهود مكثفة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له.

وأوضح مدير فرع الوزارة في المنطقة أسامة مدخلي أنه قد تم تهيئة أكثر 1309 جوامع معتمدة، و816 مسجداً مسانداً لإقامة صلاة الجمعة في مختلف محافظات ومراكز المنطقة الأسبوع الماضي، وذلك لتخفيف الازدحام على الجوامع مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الوزارة، خاصة التباعد بين المصلين.

وأكد تطبيق جميع الاحترازات الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة مثل لبس الكمامات والتباعد بين المصلين مسافة مترين ولبس القفازات وإحضار كل مصل سجادته ومصحفه سواء إلكترونياً عبر هاتفه النقال أو ورقياً واستخدام المعقمات إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.