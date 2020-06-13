شكرا لقرائتكم خبر عن 81 ألفا متعافو «كورونا».. و3921 إصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، عن تسجيل 3921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 119942، وتسجيل 1010 حالات تعافٍ جديدة ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 81029 حالة بنسبة 68 % من إجمالي الإصابات المسجلة.

الحالات النشطة

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 893 حالة، وذلك بعد تسجيل 36 حالة جديدة. وبلغ إجمالي الحالات النشطة 38020 حالة، منها 1820 حالة حرجة.

توزيع الإصابات

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بين مدن المملكة كالتالي: الرياض 1584، جدة 391، مكة 197، الهفوف 192، الخبر 176، المدينة 144، الدمام 104، القطيف 93، الدرعية 93، المبرز 84، الطائف 83، الظهران 52، الجبيل 51، الخرج 42، أبها 39، صفوى 32، الجفر 31، وادي الدواسر 27، خميس مشيط 26، عنيزة 24، حائل 24، المزاحمية 22، حوطة بني تميم 22، بقيق 21، نجران 21، العيون 19، بريدة 19، الرس 16، تبوك 16، ينبع 14، عرعر 14، حفر الباطن 13، ورأس تنورة 12، حريملاء 12، عفيف 10، الدوادمي 9، الباحة 8، النماص 8، محايل عسير 8، شرورة 8، القويعية 8، رنية 7، الدلم 7، البكيرية 6، الخفجي 6، رماح 6، البدائع 5، البجادية 5، رفائع الجمش 5، رويضة العرض 5، المخواة 4، ثادق 4. فيما سجلت كل من أحد رفيدة، بيش، أضم، ليلى، المجمعة 3 حالات في كل منها. وسجلت طبرجل، وادي الفرع، مهد الذهب، المذنب، القوارة، عيون الجواء، رياض الخبراء، القوز، المويه، المضة، سراة عبيدة، وادي بن هشبل، قرية العليا، سلوى، صبيا، صامطة، الليث، العويقلة، رفحاء، الخاصرة، الزلفي، مرات، ميقوع حالتين في كل منها. وبلجرشي، الحناكية، النبهانية، قصيباء، عقلة الصقور، المظيلف، القنفذة، المحاني، ظلم، قيا، أم الدوم، تنومة، البشائر، بيشة، البطحاء، الريث، الدائر، جازان، خليص، خباش، يدمة، الحريق، الرين، السليل، ضرماء، ساجر، شقراء، وثيلان، الوجه، أملج، القرى، حالة واحدة في كل منها.

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وسائل الوقاية

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

التقييم الذاتي

وجدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.