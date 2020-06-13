شكرا لقرائتكم خبر عن رعاية مستفيدي جامعة نجران إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل
وأكد وكيل الجامعة د. زهير العمري أن خدمات المركز هي امتدادٌ لما تقدمه الجامعة لمستفيديها من أفراد المجتمع لتوفير الوقت والجهد، وضمان السرعة والدقة في الأداء والإنجاز وفق أعلى معايير الجودة.
وأوضح مدير مركز خدمات المستفيدين بالجامعة م. سعد القرني أن المركز يستهدف تنظيم عمليات الاتصال مع المستفيدين من أفراد المجتمع، وتفعيل وسائل التواصل معهم عن بعد، وتعريفهم بالخدمات المقدمة من الجامعة، والإجابة عن استفساراتهم، وتمكينهم من الاستعلام عن معاملاتهم إلكترونياً، ومتابعة طلباتهم دون تحمل عناء مراجعة الجامعة.
وأشار القرني إلى سعي المركز لتقديم خدماته رقمياً من خلال منصة إلكترونية موحدة عبر وسائل متعددة للتواصل مع المستفيدين من أفراد المجتمع إلكترونيا على مدار الساعة.
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