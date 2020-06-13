اخبار السعوديه

رعاية مستفيدي جامعة نجران إلكترونيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رعاية مستفيدي جامعة نجران إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

عززت جامعة نجران ممثلة بمركز رعاية المستفيدين بالجامعة منظومة التحول الرقمي الشامل، بإنجاز معاملات مستفيدي خدماتها من أفراد المجتمع إلكترونياً.

وأكد وكيل الجامعة د. زهير العمري أن خدمات المركز هي امتدادٌ لما تقدمه الجامعة لمستفيديها من أفراد المجتمع لتوفير الوقت والجهد، وضمان السرعة والدقة في الأداء والإنجاز وفق أعلى معايير الجودة.

وأوضح مدير مركز خدمات المستفيدين بالجامعة م. سعد القرني أن المركز يستهدف تنظيم عمليات الاتصال مع المستفيدين من أفراد المجتمع، وتفعيل وسائل التواصل معهم عن بعد، وتعريفهم بالخدمات المقدمة من الجامعة، والإجابة عن استفساراتهم، وتمكينهم من الاستعلام عن معاملاتهم إلكترونياً، ومتابعة طلباتهم دون تحمل عناء مراجعة الجامعة.

وأشار القرني إلى سعي المركز لتقديم خدماته رقمياً من خلال منصة إلكترونية موحدة عبر وسائل متعددة للتواصل مع المستفيدين من أفراد المجتمع إلكترونيا على مدار الساعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رعاية مستفيدي جامعة نجران إلكترونيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا