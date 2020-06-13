شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مبادرات لـ«الرعاية المنزلية» بأعلى مستويات الأمان والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير التواصل والتوعية الصحية المتحدث الرسمي لصحة الأحساء، عبدالرحمن السدراني لـ«اليوم»، أن إدارة الرعاية الصحية المنزلية بصحة الأحساء، توفر الخدمات الصحية للمرضى الذين تنطبق عليهم المعايير بمشاركة أفراد عائلاتهم، وتوفير ما يحتاجه المرضى من أدوية ومستلزمات وأجهزة وفقًا للإمكانات والأنظمة؛ ما يسهم بشكل فعال في استقرار حالة المرضى الجسمية والنفسية وراحة أهليهم وذويهم.

وقال السدراني: نفذت إدارة الرعاية الصحية المنزلية خلال فترة تفشي جائحة كورونا المستجد، وحتى الآن 5 مبادرات وخدمات، تستهدف من خلالها توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة بأعلى مستويات الأمان لضمان الحد من انتشار المرض خلال هذه الجائحة.

وجاءت أولى مبادراتها بعنوان «إفصاح» مع بداية تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتهدف لإفصاح مرضى الرعاية الصحية المنزلية عن مكان سفرهم، بواسطة نموذج إلكتروني يقوم بتعبئته الممارس الصحي، وقد بلغ عدد من تم إفصاحهم 662 مريضاً.

وأشار إلى مبادرة «العلاج عن بُعد»، التي تستهدف متابعة حالة المرضى وتثقيفهم وتقديم المشورة الطبية والاجتماعية لهم ولذويهم في حال تأثر الزيارة الميدانية للمريض، وبلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمة 698 مريضاً.

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وأكد تنفيذ مبادرة «نوصلها لبيتك»، لتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية لمرضى الرعاية الصحية المنزلية، وهي عبارة عن تعاون مشترك بين إدارة الرعاية الصحية المنزلية بصحة الأحساء وجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الأحساء، حيث بلغ عدد المستفيدين منها 646 مريضا.

وتابع أنه تم تنفيذ مبادرة «سلتك وصحتك»، لتقديم سلة غذائية للمرضى الذين تأثر دخلهم المادي من مرضى الرعاية الصحية المنزلية بسبب توقف أعمالهم من إجراءات المنع، وبلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمة 30 مستفيدا.

وأتاحت إدارة الرعاية الصحية المنزلية خدمة «تواصل» على مدار الساعة وفي جميع أيام الأسبوع والتي تتيح تلقي الاستفسارات عن الخدمات المقدمة في الرعاية الصحية المنزلية عن طريق تطبيق «واتساب».

ويأتي ذلك في إطار حرص صحة الأحساء على تعزيز خدمات الرعاية الصحية المنزلية وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.