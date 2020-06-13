شكرا لقرائتكم خبر عن رش شوارع رأس تنورة بالمواد المعقمة والان نبدء بالتفاصيل

تواصل بلدية محافظة رأس تنورة، حملات الرش والتعقيم، بالشوارع والأحياء، استمرارًا للجهود المبذولة ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالاً لإجراءاتها الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد 19». وكثفت البلدية، جولاتها الرقابية على أسواق النفع العام بالمحافظة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، منها ارتداء العمال للكمامات، والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي.

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