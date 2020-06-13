شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف طن أغذية فاسدة بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل
وأكد رئيس بلدية محافظة النعيرية م. نايف الرجباني، أن البلدية تكثف أعمالها على كافة منشآت الصحة العامة؛ للتأكد من سلامة الغذاء ومواصلة أعمال الإصحاح البيئي للحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه.
ولفت إلى أن المخالفات شملت انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
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