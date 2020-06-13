شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف طن أغذية فاسدة بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية محافظة النعيرية، خلال الأسبوعين الماضيين، عددا من الجولات الرقابية والتفتيشية، شملت زيارة 649 محلا ومنشأة، وأسفرت عن مصادرة وإتلاف 1028 كيلو جراما من المواد الغذائية الفاسدة، لسوء حفظها وتخزينها. وتأتي هذه الجولات التفتيشية التي تنفذها البلدية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية، وكذلك تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد، على كافة المنشآت التجارية والغذائية بالمحافظة. وأكد رئيس بلدية محافظة النعيرية م. نايف الرجباني، أن البلدية تكثف أعمالها على كافة منشآت الصحة العامة؛ للتأكد من سلامة الغذاء ومواصلة أعمال الإصحاح البيئي للحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه. ولفت إلى أن المخالفات شملت انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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