شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز مجسم «بقيق» الجمالي والان نبدء بالتفاصيل

أنجزت بلدية محافظة بقيق، مشروع مجسم بقيق الجمالي بالمدخل الجنوبي للمحافظة، بنقش أسماء الله الحسنى بالخط العربي الكوفي الهندسي. يأتي المجسم بارتفاع 8 أمتار، وعرض 3 أمتار، وبمواد من الاستانلس استيل المعدنية ومواد مانعه للصدأ، وذلك ضمن مبادرة «تحسين المشهد الحضري».

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