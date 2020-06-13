شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ميداليات للطالبات بـ«التصميم الفني» والان نبدء بالتفاصيل

حققت طالبات تعليم الأحساء المبدعات، أربعة مراكز متقدمة في أولمبياد التصميم الفني على المستوى الوطني للعام الدراسي 1441هـ، الذي ترعاه وكالة الأداء التعليمي بوزارة التعليم، وتشرف عليه الإدارة العامة للنشاط «بنات».

وحصلت الطالبة لمار سمير العبدي، من ابتدائية الأنجال الأهلية، على الميدالية الذهبية، والمركز الثاني، وحققت الطالبة ريحانة جميل البندر، من الابتدائية الثالثة والعشرون بالمبرز، الميدالية البرونزية، والمركز الأول في مجال تصميم «دميتي»، وذلك للمرحلة الابتدائية.

أما في مجال تصميم معالم سعودية للمرحلة المتوسطة، فنالت الطالبة فجر ياسين المختار، من متوسطة الأنجال الأهلية الميدالية البرونزية والمركز الأول مكرر، وفي مجال البحث العلمي للمرحلة الثانوية، حققت الطالبة سما صلاح الشعيبي من الثانوية الأولى بالهفوف الميدالية البرونزية والمركز الثاني.

وبهذه المناسبة، هنأت أسرة الإدارة العامة لتعليم الأحساء الطالبات وأسرهن ومنسوبات مدارسهن وفرق العمل على الدعم والمتابعة لهن نظير هذا المنجز الوطني.

وأوضحت مدير إدارة نشاط الطالبات بنات بتعليم الأحساء هيفاء البشير أن أولمبياد التصميم الفني يستهدف إطلاق الخيال الفني الإبداعي وتنميته؛ للإسهام في تطور الحركة الفنية في المملكة، وكذلك نشر ثقافة الاستخدام الآمن والفاعل للإنترنت ووسائل التقنية والعمل بروح الفريق الواحد، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي للأداء الفعال وتبادل الخبرات الفنية في مجال التصميم الفني، وإشراك أولياء الأمور لتحفيز الطالبات المبدعات للمشاركة في المسابقات الفنية التنافسية.