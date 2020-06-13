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ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة والإدارة العامة للنظافة، موقعًا يتم فيه تخزين كميات كبيرة من الثوم في بيئة غير صحية وغير آمنة، ويتم تسويقها من قِبل الباعة الجائلين المخالفين.
وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية، المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن الفرق الرقابية تمكنت من مصادرة وإتلاف 5 أطنان من الثوم مخزنة بموقع في "أبو مراغ" بمكة المكرمة، يفتقر لأدني الاشتراطات الصحية، إضافة إلى تدنٍّ في مستوى النظافة العامة؛ وذلك إثر بلاغ تقدم به مواطن.
وأفاد رئيس البلدية بأنه سوف يتم استدعاء مالك الموقع، واتخاذ اللازم حسب الإجراءات والأنظمة البلدية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالف.
وأكد "المالكي" أن أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات تكثف الجولات الرقابية بصفة مستمرة، وتتخذ الإجراءات والتدابير الوقائية كافة التي تضمن سلامة المنتج للمواطن والمقيم. داعيًا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية، ورفع مستوى الاشتراطات البلدية الصحية بالعاصمة المقدسة.
أمانة العاصمة المقدسة
بلاغ مواطن يقود "بلدية العمرة" لمصادرة 5 أطنان ثوم بـ"أبو مراغ مكة"عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-06-13
ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة والإدارة العامة للنظافة، موقعًا يتم فيه تخزين كميات كبيرة من الثوم في بيئة غير صحية وغير آمنة، ويتم تسويقها من قِبل الباعة الجائلين المخالفين.
وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية، المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن الفرق الرقابية تمكنت من مصادرة وإتلاف 5 أطنان من الثوم مخزنة بموقع في "أبو مراغ" بمكة المكرمة، يفتقر لأدني الاشتراطات الصحية، إضافة إلى تدنٍّ في مستوى النظافة العامة؛ وذلك إثر بلاغ تقدم به مواطن.
وأفاد رئيس البلدية بأنه سوف يتم استدعاء مالك الموقع، واتخاذ اللازم حسب الإجراءات والأنظمة البلدية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالف.
وأكد "المالكي" أن أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات تكثف الجولات الرقابية بصفة مستمرة، وتتخذ الإجراءات والتدابير الوقائية كافة التي تضمن سلامة المنتج للمواطن والمقيم. داعيًا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية، ورفع مستوى الاشتراطات البلدية الصحية بالعاصمة المقدسة.
13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
01:02 AM
كانت مخزَّنة في بيئة غير صحية لتسويقها للباعة الجائلين المخالفين
ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة والإدارة العامة للنظافة، موقعًا يتم فيه تخزين كميات كبيرة من الثوم في بيئة غير صحية وغير آمنة، ويتم تسويقها من قِبل الباعة الجائلين المخالفين.
وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية، المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن الفرق الرقابية تمكنت من مصادرة وإتلاف 5 أطنان من الثوم مخزنة بموقع في "أبو مراغ" بمكة المكرمة، يفتقر لأدني الاشتراطات الصحية، إضافة إلى تدنٍّ في مستوى النظافة العامة؛ وذلك إثر بلاغ تقدم به مواطن.
وأفاد رئيس البلدية بأنه سوف يتم استدعاء مالك الموقع، واتخاذ اللازم حسب الإجراءات والأنظمة البلدية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالف.
وأكد "المالكي" أن أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات تكثف الجولات الرقابية بصفة مستمرة، وتتخذ الإجراءات والتدابير الوقائية كافة التي تضمن سلامة المنتج للمواطن والمقيم. داعيًا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية، ورفع مستوى الاشتراطات البلدية الصحية بالعاصمة المقدسة.
، بلاغ مواطن يقود "بلدية العمرة" لمصادرة 5 أطنان ثوم بـ"أبو مراغ مكة" ،
المصدر : الخليج 365
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