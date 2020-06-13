محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار بتعيين المقدم بندر محمد عسيري مديرًا لقسم الشرفية بمحافظة جدة. ويعد المقدم "عسيري" من الكفاءات الإدارية المتميزة، ويمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات الأمنية. "عسيري" مديرًا لشرطة "الشرفية" بجدة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-13 صدر قرار بتعيين المقدم بندر محمد عسيري مديرًا لقسم الشرفية بمحافظة جدة. ويعد المقدم "عسيري" من الكفاءات الإدارية المتميزة، ويمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات الأمنية. Advertisements 13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441 12:48 AM صدر قرار بتعيين المقدم بندر محمد عسيري مديرًا لقسم الشرفية بمحافظة جدة. ويعد المقدم "عسيري" من الكفاءات الإدارية المتميزة، ويمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات الأمنية. ، "عسيري" مديرًا لشرطة "الشرفية" بجدة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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