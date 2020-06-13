شكرا لمتابعة خبر عن "المطلق" يجيز الصلاة في المنزل حال الخوف من الإصابة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أجاز المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، صلاة الإنسان في منزله خشية أن تصيبه عدوى فيروس كورونا.
وكان متصل قد سأل المطلق قائلا: " أنا جار للمسجد، ولكن في هذه الفترة لا أصلي فيه خوفًا من كورونا، فهل فيها شيء؟" .
وأجاب المطلق بقوله: " ليس فيها شيء، الله يحفظك ويحفظنا ويحفظ جميع المسلمين. صلِّ في بيتك جماعة مع أهلك ".
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