شكرا لمتابعة خبر عن "المطلق" يجيز الصلاة في المنزل حال الخوف من الإصابة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجاز المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، صلاة الإنسان في منزله خشية أن تصيبه عدوى فيروس كورونا

وكان متصل قد سأل المطلق قائلا: " أنا جار للمسجد، ولكن في هذه الفترة لا أصلي فيه خوفًا من كورونا، فهل فيها شيء؟" .

وأجاب المطلق بقوله: " ليس فيها شيء، الله يحفظك ويحفظنا ويحفظ جميع المسلمين. صلِّ في بيتك جماعة مع أهلك ".