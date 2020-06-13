شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. محامي خالد الدوسري السابق يفجر مفاجأة: «لا يستحق المؤبد» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

فجر محامي المعتقل خالد الدوسري السابق، جون مفاجأة في تصريحات قديمة له حول محاكمة المعتقل الشاب.

وقال "جون" بعد المحاكمة إنه يستحق عقوبة أقل من المؤبد، مؤكدًا أن المعتقل الشاب يوم عرض على المحكمة كان لا يستطيع الإدارك وبصحه غير جيدة.

واعترف المحامي بالتقصير في حق المعتقل وأنه لم يستطع اثبات حالته الصحية قبل الحكم عليه بالمؤبد آن ذاك.