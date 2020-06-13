شكرا لمتابعة خبر عن إمارة مكة تُعلق على تسجيلها 1642 حالة إصابة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وجهت إمارة منطقة مكة المكرمة رسالة شديدة اللهجة إلى مروجي الشائعات، بعد تداول أرقام غير صحيحة عن عدد الإصابات في المنطقة.

وقالت الإماراة عبر "تويتر" : "الإحصائية المتداولة لإصابات فايروس كورونا، غير صحيحة ، ويجب الرجوع للمصادر، الرسمية للوزارة".

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وجاءت الاحصائية المتداولة كالتالي: