شكرا لمتابعة خبر عن إمارة مكة تُعلق على تسجيلها 1642 حالة إصابة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):وجهت إمارة منطقة مكة المكرمة رسالة شديدة اللهجة إلى مروجي الشائعات، بعد تداول أرقام غير صحيحة عن عدد الإصابات في المنطقة.
وقالت الإماراة عبر "تويتر" : "الإحصائية المتداولة لإصابات فايروس كورونا، غير صحيحة ، ويجب الرجوع للمصادر، الرسمية للوزارة".
وجاءت الاحصائية المتداولة كالتالي:
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