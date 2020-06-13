شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصناعة يمتدح مصنع سدير فارما: «تستحقون الفخر» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أشاد وزير الصناعة بندر الخريف، اليوم الجمعة، بمشروع مصنع "سدير فارما"؛ المتخصص في صناعة علاج الأورام السرطانية. الذي كان قبل سنوات مجرد حلمًا.
وقال "الخريف" تعليقًا على نجاخ المصنع: "أحد النماذج التي تستحق الفخر، فالدعم الحكومي بحاجة الى المبادرين وأصحاب الطموحات لتحويله إلى واقع، نماذج النجاح بحمد الله كثيرة واليوم نفتخر بأحدها، لنحقق لوطننا الغالي أماناً في شتى المجالات ولأبنائه فرصاً استثمارية ووظيفية.. فخور بنجاحات أبناء الوطن
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصناعة يمتدح مصنع سدير فارما: «تستحقون الفخر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.