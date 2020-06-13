شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصناعة يمتدح مصنع سدير فارما: «تستحقون الفخر» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أشاد وزير الصناعة بندر الخريف، اليوم الجمعة، بمشروع مصنع "سدير فارما"؛ المتخصص في صناعة علاج الأورام السرطانية. الذي كان قبل سنوات مجرد حلمًا.

وقال "الخريف" تعليقًا على نجاخ المصنع: "أحد النماذج التي تستحق الفخر، فالدعم الحكومي بحاجة الى المبادرين وأصحاب الطموحات لتحويله إلى واقع، نماذج النجاح بحمد الله كثيرة واليوم نفتخر بأحدها، لنحقق لوطننا الغالي أماناً في شتى المجالات ولأبنائه فرصاً استثمارية ووظيفية.. فخور بنجاحات أبناء الوطن