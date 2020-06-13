شكرا لمتابعة خبر عن تعليق صادم من الصحة حول علاج فقدان حاسة الشم لدى مصابي «كورونا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):كشفت وزارة الصحة، إن علاج فقدان حاسة الشم لدى مصابي كوونا يختلف من شخص لأخر، ويعتمد على المسبب.
وقالت الوزارة على حساب «الصحة 937»، "يعتمد علاج فقدان حاسة الشم على المسبب.. وإذا كان سبب فقدانه فيروس كورونا؛ فإن العلاج يختلف من شخص لآخر".
وأكدت الوزارة أن تلك الأعراض قد تزول تدريجيًا خلال مرحلة التعافي.
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