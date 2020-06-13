إصابة الشيخ «عبدالله المصلح» بكورونا عقب صلاة الجمعة بالمدينة

أصيب الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، الشيخ «عبدالله المصلح»، بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

جاء ذلك حسبما أعلن نجله «شاكر عبدالله المصلح»، خلال مداخلة تليفزيونية.

وأوضح شاكر أن إصابة والده جاءت بعد أدائه صلاة الجمعة بالحرم النبوي، الأسبوع الماضي.

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وأضاف أن والده توجه إلى جدة بعد صلاة الجمعة في الحرم النبوي الشريف، وهناك بدأت تظهر عليها أعراض الإصابة بالفيروس، وشمل ذلك ارتفاع درجة حرارته وتفاقم الأمر يوم الإثنين الماضي.

وذكر أن جرى نقل والده للمستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لمثل هذه الحالات، وظهرت النتيجة يوم الثلاثاء الماضي تؤكد إصابة والده بفيروس كورونا.

وأكد شاكر أن والده يتماثل للشفاء حاليًّا، وأن حالته الصحة مستقرة، بحسب إفادة الأطباء في المستشفى.

وكان الشيخ المصلح قد ظهر في مقطع فيديو دعا خلال الجميع إلى التزام بيوتهم والعودة إلى كتاب الله وتدارسه، كما دعا إلي مساعدة من انقطع دخله بسبب كورونا.