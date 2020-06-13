بالصور.. تكثيف الرقابة على سوق «الطباخة» بالمدينة.. وإغلاق وتغريم 8 منشآت مخالفة

للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية

كثّفت الفرق الرقابية بأمانة منطقة المدينة المنورة، الجمعة، جولاتها على سوق الطباخة؛ للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية. وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، ذكرت أمانة المنطقة أن «الفرق الرقابية في بلدية قباء، وقوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة، تكُثف جولاتها الميدانية على سوق الطباخة؛ للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية». وأكدت الأمانة، إغلاق 3 منشآت، وإشعار وتغريم 5 منشآت مخالفة أخرى. اقرأ أيضًا: بالصور.. 150 جولة رقابية على محطات الوقود بالجوف للتأكد من ضبط الأسعار

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