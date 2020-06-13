بالصور.. مطار الملك عبدالعزيز الدولي يستقبل رحلة مخصصة لعودة مواطنين من لوس أنجلوس

تم اتخاذ التدابير الاحترازية بحقهم فور وصولهم..
استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الجمعة، رحلة قادمة من مطار لوس انجلوس ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين من الخارج.
أعلن ذلك «مطار الملك عبدالعزيز»، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، ناشرًا مجموعة صور من داخل صالات الوصول أثناء عودة المواطنين إلى أرض الوطن.
يُذكر أنه يتم تطبيق جميع التدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على جميع المواطنين العائدين للوطن من الخارج.
كما تتخذ الجهات الحكومية ممثلة في (وزارة الخارجية، ووزارة السياحة، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للطيران المدني) العديد من الخطوات والإجراءات والتدابير الوقائية، والتي تتضمن 12 مرحلة يتم تطبيقها منذ وصول المواطنين إلى مطار بلد المغادرة وحتى وصولهم مطارات المملكة وخروجهم منها.
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