الخطوط السعودية تعلن تشغيل رحلات الطيران بين جدة وحائل

ابتداءً من يوم 15 يونيو الجاري..

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية بدء تشغيل رحلات الطيران الداخلية بين جدة وحائل، ابتداء من يوم 15 يونيو الجاري. وأوضحت الشركة أن الرحلات التي أُعيد تشغيلها، الرياض وجدة والدمام وأبها وتبوك والمدينة المنورة، والقصيم ونجران، وحائل وعرعر والطائف، والجوف والباحة وبيشة وشرورة.

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