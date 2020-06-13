«الصحة» تحدّد 4 حالات لرفض منح تصريح «تموين طارئ» بمناطق منع التجول

من بينها التواجد خارج السكن..
أكدت وزارة الصحة، الجمعة، رفض تصريح «تموين طارئ» في مناطق منع التجول الكلي؛ بسبب التواجد خارج السكن أو تجاوز الحدود اليومية أو الأسبوعية أو لوجود دواعٍ صحية.
جاء ذلك في توضيح للوزارة عبر تطبيق «توكلنا»، قائلة: أخي الكريم.. رفض تصريح «تموين طارئ».
في مناطق منع التجول الكلي يكون بسبب التواجد خارج السكن أو تجاوز الحد اليومي لمرة واحدة أو تجاوز الحد الأسبوعي أربع مرات.
وأكدت الوزارة أحقيتها في منع أي تصريح لدواعٍ صحية، متمنية دوام الصحة والعافية للجميع.
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