وزارة الموارد البشرية توضح استثناء يسمح باستبعاد أنشطة بالقطاع الخاص من العودة للعمل

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنشطة القطاع الخاص المستبعدة من العودة إلى العمل في إطار التوجيهات الصادرة بإغلاقها.

جاء ذلك، ردًا على استفسار تلقته الوزارة من أحد المستفيدين، عبر «تويتر» قال فيه، «هل يكون هناك دوام للمواطن السعودي في محال السباكة، وما الحل في حالة رفض العامل الحضور بسبب فيروس كرورنا؟».

وقالت «الموارد البشرية»، إن منشآت القطاع الخاص تستطيع العودة إلى العمل في جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كل الإجراءات الوقائية، وذلك فيما عدا الأنشطة التي تم التوجيه صراحةً بإغلاقها.

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