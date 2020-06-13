

مكة المكرمة 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضلٍ من الله - من القبض على ( مقيم من جنسية عربية في العقد الثاني من العمر )، إثر تورطه بسرقة مركبة، حيث تم ضبطه جنوب محافظة جدة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

// انتهى //

00:24ت م

0165





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة منطقة مكة المكرمة : الجهات الأمنية تقبض على مقيم من جنسية عربية جنوب محافظة جدة تورط في سرقة مركبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.