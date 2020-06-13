

نواكشوط 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس

سجلت موريتانيا 133 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني اليوم، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 1017 تحليلاً مخبريًا، مضيفًا أنه تم تسجيل 28 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 278 شخصًا.

وأبلغ عن وفاة 7 أشخاص جدد بهذا الوباء ليرتفع العدد المتوفين إلى 81 حالة.

// انتهى //

00:11ت م

0163



نواكشوط 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسسجلت موريتانيا 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين الى 1572 حالة مؤكدة.وأفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني اليوم، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 1017 تحليلاً مخبريًا، مضيفًا أنه تم تسجيل 28 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 278 شخصًا.وأبلغ عن وفاة 7 أشخاص جدد بهذا الوباء ليرتفع العدد المتوفين إلى 81 حالة.// انتهى //00:11ت م0163

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.