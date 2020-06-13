السعودية اليوم / بعثة الاتحاد الإفريقي العسكرية تقر بمقتل مدنيين في جنوب الصومال



مقديشو 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

أقرت بعثة الاتحاد الإفريقي العسكرية في الصومال "أميصوم"، بمقتل ثلاثة مدنيين وإصابة اثنين آخرين ، في جانال بإقليم شبيلا السفلى جنوب البلاد.

وأفاد بيان صادر عن البعثة الإفريقية، أن الحادث جرى أثناء تواجد المدنيين في خط الجبهة بينما الاشتباكات جارية بين بعثة الاتحاد الإفريقي وعناصر حركة الشباب الإرهابية، لافتًا إلى أن الإرهابيين خططوا لمهاجمة السكان وإرباك حركة نقل الأشخاص والسلع في منقطة جانال بإقليم شبيلا.

وأكد رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي العسكرية في الصومال، فرانسيسكو ماديرا أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية لتعزيز حماية المدنيين.

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23:51ت م

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