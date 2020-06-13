السعودية اليوم / "الصحة العالمية" تدعو لتوفير الرعاية الصحية للأمهات والأطفال في ظل ظروف "كوفيد ١٩"



جنيف 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم دول العالم إلى تسهيل وصول الأمهات والأطفال والمراهقين إلى الرعاية الصحية بأمان ، رغم الضغوط التي يمثلها كوفيد ١٩ على النظم الصحية.

وحذر ادهانوم في مؤتمر صحفي من المخاطر التي تتعرض لها النساء ومشكلات الحمل والولادة في هذه الأوضاع, مؤكداً أن منافع الرضاعة الطبيعية أهم من اَي مخاطر محتملة من انتقال العدوى بالفيروس من الأم إلى الطفل ، ومطالبا بعدم فصل الأم المصابة بالفيروس عن رضيعها ، إلا إذا كانت الأم المريضة في حالة خطيرة.

ونوه ادهانوم بضرورة اهتمام الحكومات بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمراهقين، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة من العمر، محذراً الشباب من تناول منتجات التبغ والكحول.

من جهة أخرى تحدثت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي جابرييلا كويفاس بارون عن الآثار والمخاطر التي تتعرض لها النساء بسبب التدابير المتخذة بسبب جائحة

// انتهى //

23:36ت م

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جنيف 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسدعا مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم دول العالم إلى تسهيل وصول الأمهات والأطفال والمراهقين إلى الرعاية الصحية بأمان ، رغم الضغوط التي يمثلها كوفيد ١٩ على النظم الصحية.وحذر ادهانوم في مؤتمر صحفي من المخاطر التي تتعرض لها النساء ومشكلات الحمل والولادة في هذه الأوضاع, مؤكداً أن منافع الرضاعة الطبيعية أهم من اَي مخاطر محتملة من انتقال العدوى بالفيروس من الأم إلى الطفل ، ومطالبا بعدم فصل الأم المصابة بالفيروس عن رضيعها ، إلا إذا كانت الأم المريضة في حالة خطيرة.ونوه ادهانوم بضرورة اهتمام الحكومات بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمراهقين، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة من العمر، محذراً الشباب من تناول منتجات التبغ والكحول.من جهة أخرى تحدثت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي جابرييلا كويفاس بارون عن الآثار والمخاطر التي تتعرض لها النساء بسبب التدابير المتخذة بسبب جائحة كورونا ، داعية برلمانات العالم إلى الاهتمام بهذه القضية وإعطائها الأولوية، وضرورة اتخاذ قرارات لضمان تجنيب النساء الأثار السلبية المترتبة على الجائحة.// انتهى //23:36ت م0156

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