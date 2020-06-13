السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجّل 947 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا



واشنطن 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية، 21,744 إصابة مؤكدة و 947 حالة وفاة نتيجة فيروس

وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات وصل إلى 2,016,027 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 113,914 حالة.

// انتهى //

23:33ت م

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واشنطن 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية، 21,744 إصابة مؤكدة و 947 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات وصل إلى 2,016,027 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 113,914 حالة.// انتهى //23:33ت م0155

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