

القاهرة 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ، اليوم عن تسجيل 1577 حالة اصابة جديدة بفيروس كوورنا المستجد ووفاة 45 حالة جديدة وخروج 417 من المصابين من مستشفيات العزل بعد تمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد ، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس

وذكر" مجاهد " أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم ، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1422 حالة وفاة.

//انتهى//

23:32ت م

0154



القاهرة 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ، اليوم عن تسجيل 1577 حالة اصابة جديدة بفيروس كوورنا المستجد ووفاة 45 حالة جديدة وخروج 417 من المصابين من مستشفيات العزل بعد تمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد ، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافيين.وذكر" مجاهد " أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم ، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1422 حالة وفاة.//انتهى//23:32ت م0154

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصر تسجل 1577 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 45 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.