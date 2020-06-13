السعودية اليوم / مقتل شخص وإصابة خمسة عشر جراء انفجار في مدينة راولبندي الباكستانية



إسلام آباد 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

لقي شخص مصرعه وأصيب خمسة عشر شخصاً جراء انفجار وقع الليلة في مدينة راولبندي الملاصقة للعاصمة إسلام آباد.

وأوضح متحدث باسم شرطة راولبندي أن الانفجار وقع في سوق صدر، ونجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة بجوار عامود للكهرباء.

وطوقت قوات الأمن الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، ولم تعلن على الفور أي جهة المسئولية.

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23:25ت م

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