شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يكشف مفاجآت تعليمية في الفنون والآداب والان نبدء بالتفاصيل
وقال عبر "تويتر": «خطوة إلى نهضتنا الثقافية: كلية الثقافة والفنون في جامعة الملك سعود.. بكالوريوس العلوم في الفنون السينمائية في جامعة عفت.. ماجستير الآداب في الأدب المسرحي في جامعة الملك عبدالعزيز».
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