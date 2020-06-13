شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يكشف مفاجآت تعليمية في الفنون والآداب والان نبدء بالتفاصيل

كشف وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، عن إدراج بعض الجامعات السعودية أقسامًا تعليمية في الموسيقى والمسرح والفنون. وقال عبر "تويتر": «خطوة إلى نهضتنا الثقافية: كلية الثقافة والفنون في جامعة الملك سعود.. بكالوريوس العلوم في الفنون السينمائية في جامعة عفت.. ماجستير الآداب في الأدب المسرحي في جامعة الملك عبدالعزيز».

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