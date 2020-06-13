شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مقيم تورط في سرقة مركبة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

أكدت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على مقيم من جنسية عربية جنوب محافظة جدة تورط في سرقة مركبة. وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضلٍ من الله - من القبض على ( مقيم من جنسية عربية في العقد الثاني من العمر )، إثر تورطه بسرقة مركبة، حيث تم ضبطه جنوب محافظة جدة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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