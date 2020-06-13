شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطوط السعودية»: تشغيل الرحلات بين جدة وحائل.. الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، عن تشغيل الرحلات بين جدة وحائل إبتداءً من 15 يونيو. ونشرت الخطوط السعودية، عبر "تويتر"، جدول التشغيل التدريجي للرحلات الداخلية.

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