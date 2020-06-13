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ضبط معدات نهل الرمال بدون تصريح في المنطقة الشرقية

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2020-06-13

ضبط معدات نهل الرمال بدون تصريح في المنطقة الشرقية

متابعات الخليج 365 ـ الدمام

ضبطت قوة الطوارئ والدوريات بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية عدداً من المعدات قام أصحابها بنهل الرمال.

وأوضح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب العتيبي، أنه جرى الجمعة، ضبط جرافتين وشاحنتين أثناء قيام أصحابها بتجريف الأراضي ونهل الرمال بدون تصريح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

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وأشار في بيان له، إلى أنه “قد تم تسليم المعدات المضبوطة في الموقع لفرع بلدية غرب الدمام لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك”.

 


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