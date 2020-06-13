العالم المصري فاروق الباز: كورونا ينتهي العام الجاري

متابعات الخليج 365 ـ نداء عادل

أعرب العالم المصري، فاروق الباز، عن قناعته بأن وباء فيروس كورونا المستجد سينتهي مع نهاية العام الجاري.

ورأى الباز، في تصريح إعلامي، السبت 13 حزيران/يونيو 2020، أن “الأطباء يتنبؤون بانتهاء فيروس كورونا المستجد بنهاية العام أو أوائل العام المقبل مع تصنيع دواء ضده”، مشيرًا إلى أن “من سيعرف أهمية العلم والأبحاث العلمية، ويسمع كلام الحكومة، سيكون بخير، ومن لن يفعل فمصيره الجحيم”.

وكشف العالم أنه “يستغل فترة الحجر المنزلي المفروض ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا بتأليف كتابه الجديد (أنا وأبولو)، والذي يتحدث عن تاريخ حياته”.