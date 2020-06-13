توقيف مقيم عشريني بجدة تورط في سرقة مركبة

متابعات الخليج 365 ـ مكة المكرمة:

ألقت الجهات الأمنية في منطقة مكة المكرمة القبض على مقيم عربي، تورط في سرقة مركبة.

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وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، أن الجهات الأمنية تمكنت – بفضلٍ من الله – من القبض على (مقيم من جنسية عربية في العقد الثاني من العمر)، إثر تورطه بسرقة مركبة.

وأشار، في بيان مقتضب، فجر السبت 13 حزيران/يونيو 2020، إلى أنه “تم ضبطه جنوب محافظة جدة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة”.