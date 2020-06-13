2020-06-13

سفارتنا لدى واشنطن تحذر من نشاط مشبوه لبعض حسابات البريد الإلكتروني

متابعات الخليج 365 ـ نداء عادل

حذّرت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتّحدة الأميركية من تداول أخبار منسوبة إليها، دون العودة إلى القنوات الرسمية.

وأوضحت سفارة المملكة العربية السعودية لدى واشنطن، عبر حسابها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أنّها تود تنبيه جميع المنظمات الإخبارية، حول نشاط مشبوه حول بعض حسابات البريد الإلكتروني للسفارة.

وطلبت السفار، السبت 13 حزيران/يونيو 2020، من وكالات الأنباء التي تلقت رسائل إلكترونية من مسؤولي السفارة في الأيام الأخيرة، التحقق من صحة المراسلات قبل نشر أي معلومات أو بيانات مزعومة منسوبة للسفارة.

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وأكّدت السفارة أنّها “تتخذ خطوات لتصحيح الوضع”.

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