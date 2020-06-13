المسؤول عن العناية الحرجة في الصين: الكورتيزون يخفف أعراض كورونا لهؤلاء

2020-06-13

متابعات الخليج 365 - غيداء راشد التميمي - الرياض

كشف مدير وحدة العناية المركزة في مستشفى جامعة أوهان بالصين د . بنغ زيونغ أن هناك بعض الدلائل على أن “الكورتيزون” يساعد على تحسين وضع الرئتين للمرضى بفيروس كورونا المستجد، والذين هم على أجهزة التنفس الصناعي، مشيرًا إلى أنَّ هناك دولاً أخرى قامت بتجربة هذا الدواء؛ ولكن لا يوجد براهين علمية تؤيد استعماله والتوصية به عالمياً.

وأوضح الدكتور زيونغ، أنهم في بداية انتشار الفيروس، استخدموا فيتامين سي بجرعات عالية جدًا من خلال الحقن في الوريد وأيضًا تم استخدام الكورتيزون مبكرًا في العلاج، ولكن هذه المحاولات العلاجية لم تكن مؤثرة بشكل واضح على الشفاء من المرض، أو تقليل حالات الوفاة، وإنما كانت تجارب لعدم وجود دواء معروف يسيطر على كورونا، وكل ما يعلن حالياً عبارة عن اجتهادات فردية في كثير من الدول.

وأشار، خلال المؤتمر العالمي الافتراضي الأول الذي نظمه نادي الباطنة تحت مظلة الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني بالتعاون مع منصة الأكادمية الافتراضية تحت شعار (أربعة أيام في تحدي كورونا المستجد Covid19)، ومشاركة 16 طبيبًا من مختلف دول العالم، لمناقشة وتناقل الخبرات في مكافحة جائحة كورونا كوفيد 19 من مختلف التخصصات المرتبطة بأعراض الفيروس، واستعراض دور وإدارة مختلف التخصصات الدقيقة، (أشار) إلى أنَّ “أبرز الأعراض لفيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، والتعب الشديد، والكحة الجافة، يتلوها ضيق النفس، وغيرها من الأعراض، مثل ألم البطن والإسهال”.

وبيّن أنَّ “غالبية المرضى المصابين بالفيروس يكونون من أصحاب الأمراض المزمنة، المتمثلة في ارتفاع الضغط، وأمراض القلب، والسكري”، مشيدًا بجهود المملكة في الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.

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من جهتها، أوضحت المشرفة على المؤتمر، استشارية الباطنة و الأمراض المعدية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة د. منى الفارس، أنَّ المؤتمر يشمل 16 متحدثاً من أميركا والصين والإمارات والسعودية، بمعدل ساعتين يوميًا لمدة 4 أيام، والذي يناقش أبرز المستجدات والخبرات في مكافحة جائحة كورونا كوفيد١٩، من مختلف التخصصات المرتبطة بأعراض الفيروس، واستعراض دور وإدارة مختلف التخصصات الدقيقة، منها الجلدية، والمخ والأعصاب، والأمراض التنفسية، والعناية المركزة، والعلاجات، والدراسات عن اللقاح، والنساء والولادة والأطفال، وأمراض الدم، والأورام وغيرها، إضافة إلى استعراض تجارب من أطباء اميركا والصين مع الفايروس.

وتحدث دكتور حّنا من ولايه تكساس الأميركية عن تجربتهم في الطوارئ، بحكم اختصاصه والإجراءات الاحترازية التي قاموا بها، وأساليب التعقيم، وإسعاف المرضى الذين يصلون بحالة حرجة، بينما قال الدكتور جونسون من ولاية ميشيغن، في شأن تجربتهم مع فايروس كورونا، وكونهم من أكثر الولايات التي تأثرت بسبب ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات و الأخطاء التي يمكن تلاشيها، أنَّ “الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المملكة، ساهمت في حصر الأعداد، وعدم حدوث تكدس في المستشفيات مثل ما حصل في ميشيغن وبعض دول أوروبا”.

من جانبه، أوضح د. خالد الجعلي الأستاذ المساعد في كلية الصيدلية والمتخصص في صيدلة الأمراض المعدية والمضادات الحيوية بجامعه الملك عبدالعزيز، أنَّ “أنواع العلاجات المتوفرة والدراسات الحديثة، لا سيّما علاج هيدروكسي كلوروكوين، الذي أحدث ضجة في العالم، لم تثبت التجارب أي نتائج مشجعة بفضله”.

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