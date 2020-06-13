، نائب أمير جازان يوجِّه بتكثيف البحث عن المفقود "العامري" بجزر فرسان ،

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وجَّه نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد، قيادة حرس الحدود بتكثيف عمليات البحث والإنقاذ عن الصياد محمد العامري المفقود في البحر الأحمر بأرخبيل جزر فرسان بعد فقدانه الاثنين الماضي، والعثور على قاربه يدور حول نفسه في البحر.
وتبذل الجهات الأمنية والمعنية والمتطوعون جهودًا حثيثة للعثور على الصياد محمد العامري الذي فُقد في ظروف غامضة بعدما خرج للصيد بين جزيرتَي قماح وفرسان في منطقة جازان.مفقود جازان جزر فرسان
13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441 12:50 AM
فُقد في ظروف غامضة بعدما خرج للصيد وعُثر على قاربه يدور حول نفسه بالبحر
وجَّه نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد، قيادة حرس الحدود بتكثيف عمليات البحث والإنقاذ عن الصياد محمد العامري المفقود في البحر الأحمر بأرخبيل جزر فرسان بعد فقدانه الاثنين الماضي، والعثور على قاربه يدور حول نفسه في البحر.
وتبذل الجهات الأمنية والمعنية والمتطوعون جهودًا حثيثة للعثور على الصياد محمد العامري الذي فُقد في ظروف غامضة بعدما خرج للصيد بين جزيرتَي قماح وفرسان في منطقة جازان.
، نائب أمير جازان يوجِّه بتكثيف البحث عن المفقود "العامري" بجزر فرسان ،
المصدر : الخليج 365
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