، طوارئ "المجاهدين" بالشرقية تطيح بلصوص تجريف الأراضي ونهل الرمال ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضبطت عددًا من المعدات تعمل بدون تصريح من وزارة الصناعة

ضبطت قوة الطوارئ والدوريات بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية عددًا من المعدات؛ قام أصحابها بنهل الرمال.

وأوضح متعب العتيبي، المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، أنه جرى اليوم ضبط جرافتَين وشاحنتَين أثناء قيام أصحابها بتجريف الأراضي ونهل الرمال دون تصريح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وأضاف العتيبي بأنه تم تسليم المعدات المضبوطة في الموقع لفرع بلدية غرب الدمام لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.الإدارة العامة للمجاهدين المنطقة الشرقية نهل الرمال