- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ضبطت قوة الطوارئ والدوريات بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية عددًا من المعدات؛ قام أصحابها بنهل الرمال.
وأوضح متعب العتيبي، المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، أنه جرى اليوم ضبط جرافتَين وشاحنتَين أثناء قيام أصحابها بتجريف الأراضي ونهل الرمال دون تصريح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وأضاف العتيبي بأنه تم تسليم المعدات المضبوطة في الموقع لفرع بلدية غرب الدمام لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.الإدارة العامة للمجاهدين المنطقة الشرقية نهل الرمال
13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441 12:41 AM
ضبطت عددًا من المعدات تعمل بدون تصريح من وزارة الصناعة
ضبطت قوة الطوارئ والدوريات بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية عددًا من المعدات؛ قام أصحابها بنهل الرمال.
وأوضح متعب العتيبي، المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، أنه جرى اليوم ضبط جرافتَين وشاحنتَين أثناء قيام أصحابها بتجريف الأراضي ونهل الرمال دون تصريح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وأضاف العتيبي بأنه تم تسليم المعدات المضبوطة في الموقع لفرع بلدية غرب الدمام لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.
، طوارئ "المجاهدين" بالشرقية تطيح بلصوص تجريف الأراضي ونهل الرمال ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر طوارئ "المجاهدين" بالشرقية تطيح بلصوص تجريف الأراضي ونهل الرمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.