محمد بن مسعود - الدمام - التقطها "الشريف" للإنسان والحيوان والنخل التقط المصوِّر محمد الشريف بعدسته الجوية صورًا خارجه عن المألوف، جمع فيها بين الضوء والظل. وجمعت الصور بين الإنسان والحيوان والنخيل في محافظة الوجه ومركز قيال التابعَين لمنطقة تبوك. وأضافت هذه الفكرة جمالاً على جمال الصور والمكان. وتنشر "الخليج 365" الصور التي حظيت بإشادة واسعة. Advertisements محافظة الوجه محافظة الوجه 13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441 12:41 AM التقطها "الشريف" للإنسان والحيوان والنخل عدسة جوية تلتقط صورًا مبهرة تجمع الضوء والظل بمحافظة الوجه عدسة جوية تلتقط صورًا مبهرة تجمع الضوء والظل بمحافظة الوجه التقط المصوِّر محمد الشريف بعدسته الجوية صورًا خارجه عن المألوف، جمع فيها بين الضوء والظل. وجمعت الصور بين الإنسان والحيوان والنخيل في محافظة الوجه ومركز قيال التابعَين لمنطقة تبوك. وأضافت هذه الفكرة جمالاً على جمال الصور والمكان. وتنشر "الخليج 365" الصور التي حظيت بإشادة واسعة. الكلمات المفتاحية ، عدسة جوية تلتقط صورًا مبهرة تجمع الضوء والظل بمحافظة الوجه ،

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