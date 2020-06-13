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صرح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب مهندس عبدالعزيز بن عمر آل جلبان، بأن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها تلقى بلاغًا عن وجود حالة لسقوط شخص في مرتفعات عقبة "رجم".
وأضاف: "تم تحريك الفِرق اللازمة للموقع، وعند الوصول لعقبة رجم اتضحت وعورة المنطقة، وتعذُّر وصول الآليات؛ ما دعا إلى ترجل فِرق الإنقاذ، والسير لمسافة تزيد على ٣٠٠ م من موقع الوصول، وبرفقتهم التجهيزات اللازمة كافة. وعند الوصول لموقع الشخص اتضح أن الحالة عبارة عن وجود جثة لشخص مفقود لمدة تزيد على ١٥ يومًا. وقد تم انتشال الجثة، وتسليمها للجهة المختصة".
مفقود الدفاع المدني بعد 15 يوماً.. السلطات الأمنية بعسير تعثر على "آل مشيط" جثة متحللة
13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441 12:21 AM
وصلت إليها فِرق الإنقاذ راجلة بعد تعذُّر وصول الآليات لوعورة المنطقةمدني أبها ينتشل جثة مفقود منذ 15 يومًا في مرتفعات عقبة "رجم"
صرح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب مهندس عبدالعزيز بن عمر آل جلبان، بأن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها تلقى بلاغًا عن وجود حالة لسقوط شخص في مرتفعات عقبة "رجم".
وأضاف: "تم تحريك الفِرق اللازمة للموقع، وعند الوصول لعقبة رجم اتضحت وعورة المنطقة، وتعذُّر وصول الآليات؛ ما دعا إلى ترجل فِرق الإنقاذ، والسير لمسافة تزيد على ٣٠٠ م من موقع الوصول، وبرفقتهم التجهيزات اللازمة كافة. وعند الوصول لموقع الشخص اتضح أن الحالة عبارة عن وجود جثة لشخص مفقود لمدة تزيد على ١٥ يومًا. وقد تم انتشال الجثة، وتسليمها للجهة المختصة".
، مدني أبها ينتشل جثة مفقود منذ 15 يومًا في مرتفعات عقبة "رجم" ،
المصدر : الخليج 365
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