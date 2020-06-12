متخصص لبريطانيا: لا ترفعوا الحجر قبل 4 أسابيع أخرى

2020-06-12

متابعات الخليج 365 ـ الرياض

كشف خبير في الصحة العامة، وجّه دفة تصدي نيوزيلندا لتفشّي فيروس كورونا، أنَّ المملكة المتحدة بحاجة لأربعة أسابيع إضافية من الحجر المُحكم قبل أن تتمكّن من القضاء على الفيروس.

وتساءل مايكل بايكر، وهو أستاذ في جامعة أوتاغو University of Otago، عن سبب تخفيف قيود الحجر العام في المملكة المتحدة وفرض حجر منزلي مدّته 14 يومًا على الزوّار الذين يصلون إلى البلاد، مضيفًا أن “الإجراءين (العام والمنزلي) مطلوبان على حدّ سواء”، وفق صحيفة “الإندبندنت”.

وأتت تعليقاته بعد إعلان نيوزيلندا رسميًّا عن خلوّها من الإصابات النشطة بكوفيد-19 يوم الاثنين الماضي للمرة الأولى منذ 28 شباط/ فبراير الماضي. وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن رفع قيود الإغلاق كافة تقريبًا بسبب عدم الإبلاغ عن إصابات جديدة لأكثر من 14 يومًا.

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وقال بايكر: “أشعر بالصدمة إزاء عجز العالم الغربي عن تقييم المخاطر كما يجب والتصرّف على هذا الأساس. كنا نحذو حذو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنظمة الصحة العالمية- لكن النصيحة التي وصلتنا كانت خاطئة فعليًّا”، مشيرًا إلى أنّه “وفي الوقت المناسب، التفتنا نحو آسيا، واتّبعنا طريقة تعاطيهم مع المرض هناك على أنه أقرب إلى متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد (السارس) وسعيهم إلى القضاء عليه، وليس على أنّه إنفلونزا لا يمكن احتواؤها”.

وأضاف: “أظنّ أن المشكلة تكمن في أننا اتّبعنا خطة جائحة الإنفلونزا التي تعتبر فعليًّا مقاربة تخفيفية، لذلك اضطررنا إلى قلب الأمور رأسًا على عقب، وبدل أن نُحكم أكثر التشديد والضبط كلّما اشتدّت الجائحة، حاربناها بكل الوسائل منذ البداية وتقضي عليها”.

ولفت إلى أنَّ “هذا ما فعلوه في برّ الصين وهذا ما فعلناه في نيوزيلندا، وقد نجح. أنا متفاجئ حقًّا من أنّ المملكة المتحدة لا تطبّق الأسلوب نفسه. لديكم العناصر كافّة من أجل القضاء على الفيروس- أنتم تضبطون حدودكم، وأصبحت لديكم تجربة مع الحجر، وتقومون بالفحص وبتتبُّع الحالات المخالطة- وتستطيعون القضاء على هذا الفيروس بسرعة”.

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