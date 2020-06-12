صحة مكة تنفي إحصاءات كورونا المتداولة

2020-06-12

متابعات الخليج 365 ـ الرياض

تواجه وزارة الصحة الشائعات في شأن فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بكل حزم، لما في ذلك من أثر نفسي سلبي على متابعات الخليج 365 والمقيم.

ونوّهت صحة مكة المكرمة، عبر حسابها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، الجمعة 12 حزيران/يونيو 2020، بأن الإحصائية المتداولة في وسائل التواصل المختلفة لإحصائية فيروس كورونا المستجد، والمرفقة في التغريدة، غير صحيحة.

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ودعت الصحة الجميع إلى “التأكد من الأرقام عبر المصادر الرسمية لوزارة الصحة، من هنا.

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