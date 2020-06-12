شاهد.. خبر سار لمحبي الشيخ عبدالله المصلح

2020-06-12

متابعات الخليج 365 ـ جدة

أكّد نجل الشيخ عبدالله المصلح، الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، في شأن إصابة والده بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بعد أدائه صلاة الجمعة الماضية في الحرم النبوي، أنَّ والده يتماثل للشفاء.

وأشار شاكر المصلح، في تصريح إعلامي، إلى أنَّ “والده توجه إلى جدة بعد صلاة الجمعة في الحرم النبوي، وهناك بدأت تظهر عليه أعراض الفيروس، بارتفاع درجة حرارته يوم الأحد، واشتدت يوم الاثنين الماضي، وظهرت نتيجة التحليل بأنه مصاب بالفيروس يوم الثلاثاء”.

وأضاف: “أبشركم والدي يتماثل للشفاء، وحالته الصحية مستقرة بحسب إفادة الأطباء في المستشفى”.

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يذكر أنَّ الدكتور عبدالله المصلح، يقدم برنامج “مشكلات من الحياة” عبر قناة “الرسالة”، وقبله كان مقدمًا ومعدًّا لبرنامجه التلفزيوني الذي استمر لمدة تسعة عشر عامًا (قضايا وردود).

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