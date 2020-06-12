بحث 7 ساعات ينتهي بالعثور على جثة مفقود عقبة وادي رَجِم

2020-06-12

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

باشرت الجهات الأمنية في منطقة عسير، بمشاركة فريق متطوعي الدفاع المدني وفريق ساعد للبحث والإنقاذ، بلاغًا من شرطة المنطقة يفيد بفقدان شاب في العشرينات من عمره في عقبة رَجِم.

وبدأت الفرق التطوعية أعمال البحث والتحري البري من ساعات الفجر الأولى وانقسمت إلى مجموعات، حيث تم في تمام الساعة 12:30 من ظهر اليوم الجمعة العثور على الجثمان المفقود بالقرب من طريق عقبة شعار بعد بحث دام قرابة 7 ساعات سيرًا على الأقدام من قرى شعف بالحارث بمركز طبب حتى طريق عقبة شعار بمحافظة محايل عسير، ولا تزال نتائج التحقيق جارية لمعرفة سبب الوفاة.

من جهتها، رفعت الجهات الأمنية والفرق التطوعية بالمنطقة أحر التعازي لذوي الفقيد، سائلين الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

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