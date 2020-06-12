السعودية | الصحة العالمية تعتمد على بحث سعودي حول كورونا

شكرا لقرائتكم الصحة العالمية تعتمد على بحث سعودي حول كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تصدر بحث لدارسين سعوديين بمرحلة الدكتوراه بجامعات بريطانية، الدليل الإرشادي العالمي للممارسين الصحيين لعام ٢٠٢٠ لمكافحة جائحة كورونا، وقامت منظمة الصحة العالمية باختيار نتائج البحث للدارسين السعوديين من بين 20 ألف بحث.

وقال باحث الدكتوراه في طب التنفس من كلية لندن الجامعية السعودي جابر بن سعود القحطاني لـ "العربية.نت": "كباحث سعودي وقائد لهذا الفريق البحثي أود أن اشكر جميع فريق العمل على جميع ما قدموه لإنجاح هذا البحث العلمي، وتم اختيار بحثنا هذا من بين أكثر من 20 ألف بحث عالمي مختص بكورونا، والاعتماد على نتائجه في ثلاثه تقارير علمية صادرة من منظمة الصحة العالمية، وهذا فخر لنا جميعا بوجود بحث بأياد وقيادة سعودية على رأس قائمه البحوث المقتبسة من قبل المنظمة العالمية.

وأضاف: "مما يزيدنا فخراً اقتباسها والاعتماد على نتائجها من قبل منظمة الصحة العالمية في القواعد الارشادية الحديثة ٢٠٢٠ التي تخدم الممارسين الصحيين في محاربة جائحة كورنا. حيث انه تم نشر هذه القواعد الإرشادية بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠٢٠، وتمت عملية الاختيار من قبل علماء دوليين متخصصين في عمل قواعد وإرشادات الأمراض المعدية كمرض كورونا".

وأوضح "البحث تناول معدل الانتشار والشدة والوفيات العالمية المرتبطة بمرض الانسداد الرئوي المزمن والتدخين لدى مرضى كوفيد ١٩".

المشاركون في البحث

وأشار إلى أن الأعضاء المشاركين في البحث بقيادته ومجموعته البحثية المكونة من باحثين سعوديين من طلبة الدكتوراه في بريطانيا، مع نخبه من الباحثين البريطانيين من عدة تخصصات مختلفة تم عمل هذه الدراسة، وعددهم ٨ باحثين وهم عبدالاله الشهراني، باحث دكتوراه في طب التنفس فيكلية لندن الجامعية، وماطر المحمادي، باحث دكتوراه في علم الكوارث والأزمات في كلية لندن الجامعية، وسعيد الغامدي، باحث دكتوراه في طب التنفس في جامعة امبريال كولج لندن، وعبدالله القحطاني، باحث دكتوراه في جامعة نوتينقهام، وشومونتا كوادري، باحثة واستشارية في طب التنفس في كلية لندن الجامعية، وسوابنا ماندال، باحثة واستشاريه في طب التنفس والنوم في كليه لندن الجامعيه والمستشفى الملكي بلندن، وجونهيرست، بروفيسور واستشاري في طب التنفس ف كليه لندن الجامعيه والمستشفى الملكي بلندن.

منظمة الصحة العالمية

وذكر القحطاني أن الهدف الرئيسي للبحث مرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19) هو مرض معدٍ متطور انتشر بشكل كبير في جميع أنحاء العالم في أوائل عام 2020. حتى عمل الدراسة، لا يوجد أي دراسات علميه عالميه سابقه تبين المخاطر المحتملة من تفاقم للحالات والوفيات المحتملةالتي يسببها COVID-19 على المرضى الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن والمدخنين، تعالج هذه المراجعة المنهجية المبنية على الأدلةالعلمية هذه الفجوة في المعرفة بهدف مساعدة الأطباء على تقييم تشخيص عدوى COVID-19 في المرضى الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن والذين لديهم تاريخ من التدخين.

وكشف بأن المراجعة المنهجية أجريت وفقًا للطرق العلمية المفضله في المراجعات المنهجية والتحليلات الوصفية (بريزما)، قمنا بتسجيل هذه الدراسهسابقا في الموقع الشهير بروزبيرو لتوثيق الطريقه العلميه والعمليه لاجراء هذه الدراسة.

Advertisements

تحديث البحث

وقال: "قمنا بالبحث في قاعده البيانات الشهيره MEDLINE وباحث Google من تاريخ البداية حتى 16 مارس 2020. تم تحديث البحث في 24 مارس 2020، واستخدمنا استراتيجية بحث شاملة لاسترداد هذا النوع من الأدلة، والتي تضمنت القائمة المرجعية للبحوث المؤهلة للاختيار في التقييموأوراق ما قبل الطباعة المنشورة، وتم تصدير جميع الدراسات المستردة إلى EndNote لإزالة التكرارات، وتم تصدير الدراسات المتبقية إلى برنامج الريان للعنوان والملخصات وفحص النص الكامل من قبل اثنين من المراجعين المستقلي، وتققيم البحوث المختاره ووضع الية معينه للتحليل على حسب جودة كل دراسه.

وبحث الباحثون بشكل منهجي في قواعد بيانات المؤلفات العلمية للبحث عن المنشورات الموجودة حول الخصائص الوبائية والسريرية وميزاتCOVID-19 في مرضى الانسداد الرئوي المزمن والمدخنين.

وتم دمج بيانات رقمية من عدة دراسات متفقة مع عملية الاختيار للتقييم للحصول على التأثير العام، حيث تعد هذه الطريقة من افضل واجود الطرقالعلميه لأخذ نتائج جديده وقويه التأثير من عده دراسات مختلفة.

وأشار إلى أنه تم نشر البحث في مجلة PloS One الشهيرة والمحكمة علميا في تاريخ ١١ مايو ٢٠٢٠

وتم نشر نتائج هذا البحث في مواقع إعلامية عالمية مثل Science Daily,THE Sun, Daily Mail

وأوضح أنه تم فحص 123 دراسة، 61 دراسة منها تمت مراجعتها بالكامل وتم اختيار 15 دراسة توافقت مع معايير الاختيار للتقييم، تضمنت 2473 مريضًا ب #كورنا كوفيد ١٩.



• معدل الوفيات بالدراسات كامله %7.4

• معدل الانتشار المجمع لمرضى التنفس المزمن المصابين بكورونا (%3-%1) %2

• معدل الانتشار المجمع للمدخنين المصابين بكرونا (%14-%4) %9

• كان مرضى الانسداد الرئوي المزمن اكثر عرضة للإصابة بأمراض اكثر خطورة (خطر حدة المرض، %63)، مقارنة بالمرضى غير المصابينبمرض الانسداد الرئوي المزمن %33. نسبة الخطر RR 1.88 وهذا يدل ان هنالك نسبة خطورة عالية (%88) لتضاعف المرض مع #كوفيد_19

• للأسف هذا كان مرتبط بمعدل وفيات عالي %60 لمرضى الانسداد الرئوي المزمن وهذا يدل على خطورته على هؤلاء المرضى.

• أظهرت النتائج ان %22 من المدخنين الحاليين و %46 من المدخنين السابقين كان لديهم مضاعفات شديده.

• كما أظهرت نسبة الخطر المحسوبة RR ان المدخنين الحاليين اكثر عرضة بمعدل 1.45 (%45) ان يكون لديهم مضاعفات شديدة مقارنة معالمدخنين السابقين وغير المدخنين.

• للأسف معدل الوفيات عالي في المدخنين الحاليين بنسبة %38

• على الرغم من ان انتشار مرض الانسداد الرئوي المزمن والمدخنين كان منخفضا في مجموع الدراسات، ولكن عدوى #كوفيد_19 ارتبطت بشدة المرض وزيادة عدد الوفيات معهم.

• مقارنة بالمدخنين السابقين والذين لم يسبق لهم التدخين، المدخنون الحاليون أكثر عرضة لخطر حدوث مضاعفات شديده مرتبطة مع معدل وفيات أعلى.