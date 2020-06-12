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يعقد الجهازان الإداري والفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مساء يوم غد السبت اجتماعًا عن بُعد عبر برنامج (زووم)؛ وذلك من أجل تحديد البرنامج الإعدادي للاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة تحضيرًا لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المقرر انطلاقها يوم 4 أغسطس المقبل.
يُذكر أن الجهازَيْن الفني والإداري على تواصل دائم مع اللاعبين عن بُعد منذ تعليق الاتحاد السعودي لكرة القدم منافسات الدوري في منتصف مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ إذ وضع الجهاز الفني برنامجًا تدريبيًّا للاعبين كافة، بمتابعة متواصلة مع الجهاز الإداري.الاتفاق
12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441 11:52 PM
من خلال التواصل المرئي عن بُعد
يعقد الجهازان الإداري والفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مساء يوم غد السبت اجتماعًا عن بُعد عبر برنامج (زووم)؛ وذلك من أجل تحديد البرنامج الإعدادي للاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة تحضيرًا لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المقرر انطلاقها يوم 4 أغسطس المقبل.
يُذكر أن الجهازَيْن الفني والإداري على تواصل دائم مع اللاعبين عن بُعد منذ تعليق الاتحاد السعودي لكرة القدم منافسات الدوري في منتصف مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ إذ وضع الجهاز الفني برنامجًا تدريبيًّا للاعبين كافة، بمتابعة متواصلة مع الجهاز الإداري.
، لتحديد برنامج الإعداد.. الأجهزة الفنية والإدارية بنادي الاتفاق تجتمع ،
المصدر : الخليج 365
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