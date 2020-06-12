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أغلقت بلدية الغزة الفرعية صباح اليوم الجمعة مطعمَيْن بحي الغرة؛ وذلك بتوجيه من الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة بعد ثبوت إصابة شخصَيْن يعملان فيهما بفيروس كورونا المستجد.
وفي التفاصيل، كشفت المعلومات التي حصلت عليها الخليج 365 إيجابية إصابة عامل بفيروس كورونا، يعمل بمطعم لتحضير الوجبات السريعة. وفي السياق ذاته، ثبتت إصابة عامل آخر بفيروس كورونا، يعمل في مطعم لتحضير الأكلات الشعبية.
وقامت فرق الرقابة ببلدية الغزة الفرعية بإغلاق المطعمَيْن، ووضع لاصقَين تحذيريَّين من إعادة فتحهما لحين انتهاء الإجراءات المطبقة في مثل هذه الحالات، والبدء في أعمال التعقيم والتطهير.أمانة العاصمة المقدسة فيروس كورونا الجديد
12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441 11:53 PM
وضعت لاصقَيْن تحذيريَّيْن من إعادة فتحهما لحين انتهاء إجراءات التعقيم
أغلقت بلدية الغزة الفرعية صباح اليوم الجمعة مطعمَيْن بحي الغرة؛ وذلك بتوجيه من الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة بعد ثبوت إصابة شخصَيْن يعملان فيهما بفيروس كورونا المستجد.
وفي التفاصيل، كشفت المعلومات التي حصلت عليها الخليج 365 إيجابية إصابة عامل بفيروس كورونا، يعمل بمطعم لتحضير الوجبات السريعة. وفي السياق ذاته، ثبتت إصابة عامل آخر بفيروس كورونا، يعمل في مطعم لتحضير الأكلات الشعبية.
وقامت فرق الرقابة ببلدية الغزة الفرعية بإغلاق المطعمَيْن، ووضع لاصقَين تحذيريَّين من إعادة فتحهما لحين انتهاء الإجراءات المطبقة في مثل هذه الحالات، والبدء في أعمال التعقيم والتطهير.
، "بلدية الغزة بمكة" تغلق مطعمَيْن بعد ثبوت إصابة عاملَيْن بهما بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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